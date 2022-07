Auriemma: “Raspadori? Non credo arrivi, vi spiego il motivo”

A Radio Marte, nel corso del programma “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto Raffaele Auriemma: “Giacomo Raspadori sarà un nuovo attaccante del Napoli? Non credo proprio. Si è trattato di una delle sortite telefoniche di De Laurentiis, al quale è capitato, nel suo giro solito di chiamate, di sentire anche il direttore Carnevali del Sassuolo per chiedere informazioni sul giocatore. Insomma, Raspadori non rientra nelle strategie di mercato del Napoli. Raspadori in questo Napoli dove lo collochi? Giacomo è giovane, sì, ma costa tanto: 30 milioni più vari bonus.