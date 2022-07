Gökhan Inler, ex giocatore del Napoli attualmente all’Adana Demirspor, ha parlato a Kiss Kiss Napoli in vista dell’amichevole tra gli azzurri e i turchi di mercoledì, soffermandosi sull’approdo in azzurro di Kim:

“Kim? Se il Napoli lo prende è un buon acquisto, può crescere tanto, può imparare ancora di più. Giocare con il Fenerbahce non è facile perchè lì c’è tanta pressione. A lui direttamente ho detto che se andrà a Napoli sarà un grande successo”.