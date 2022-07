Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato della trattativa per Kim, il difensore coreano vicino al Napoli:

“Il Napoli in queste ore è a lavoro con i legali coreani di Kim Min-Jae per completare i contratti. Se ci riescono e firmano, domani il difensore può andare a Roma per le visite mediche, anche se mi risulta difficile il suo arrivo domani nella capitale”.