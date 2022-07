Un retroscena che in pochi sanno riguarda l’ultima partita giocata al Maradona nella scorsa stagione. La partita in questione è Napoli-Genoa, ricordata sicuramente per l’addio di Lorenzo Insigne. Al minuto 73′, Dries Mertens esce dal campo insieme a a Fabian Ruiz, e questo gli impedì di avere un ovazione degna per la sua ultima partita nel Maradona. L’amore fra il tecnico toscano e il Belga non è mai iniziato, ma sicuramente dopo quella partita qualche malumore sarà sicuramente uscito