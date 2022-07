Alessio Zerbin ha impressionato già dal primo giorno di ritiro a Dimaro il tecnico azzurro Luciano Spalletti. Stando a quanto riportato da Il Mattino, il mister toscano punta fortemente sull’esterno classe ’99: “Anche nel primo giorno di ritiro a Castel di Sangro Zerbin ha fatto capire di volersi giocare un posto in rosa e di non fare la comparsa in questo Napoli. L’esterno arrivato dopo una lunga trafila di prestiti, al momento non sembra destinato a nuovi lidi. Spalletti punta molto sulla sua polivalenza tattica per poter cambiare il Napoli a gara in corso”.