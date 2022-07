Iannicelli: “Il Napoli ha chiuso la pagina Benitez”

Peppe Iannicelli ha commentato l’addio di Mertens su OptiMagazine:

“Il Presidente azzurro ha riferito che Mertens ha preferito il vil pecunio alla prosecuzione di un rapporto che avrebbe potuto anche passare dal campo alla scrivania. Mertens sarebbe potuto diventare in futuro un prezioso anello di congiunzione tra squadra e proprietà colmando una lacuna d’organico che in più di una circostanza ha generato problemi dall’ammutinamento a Napoli Verona senza dimenticare il crollo nella corsa scudetto dell’ultima stagione. Il Napoli volta definitivamente pagina. Addio alla generazione Benitez. Addio in un sol colpo a Insigne, Koulibaly, Mertens una generazione di fenomeni che però ha vinto poco e nulla. Giusto cambiare, giusto inserire nuovi elementi e nuovo entusiasmo, giusto iniziare una nuova strada. Il campo sarà giudice supremo ma certamente le tensioni che circondano la squadra rischiano d’inficiare pesantemente la prossima stagione sportiva“.