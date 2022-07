E’ appena terminata la seduta pomeridiana di allenamento del Napoli del giorno 2. Con essa si conclude la seconda giornata a Castel di Sangro del ritiro azzurro. Allo stadio Teofilo Patini il gruppo ha svolto nel pomeriggio una prima fase di attivazione muscolare e una partita a a campo ridotto come nella giornata precedente. Nella giornata odierna out Fabian e Zanoli che hanno svolto un lavoro preventivo in piscina. Personalizzato per Ounas. Solo metà partita per Ambrosino che ha svolto una parte in personalizzato. Fuori il portiere Contini per un trauma contusivo al piede sinistro. Nella giornata di domani l’unico allenamento disponibile a porte aperte per i tifosi sarà quello mattutino.

Fuori Osimhen a metà partita, Spalletti lo manda fuori!

Brutto episodio nell’allenamento quotidiano del giorno 2 a Castel di Sangro. I protagonisti sono Osimhen, Ostigard e Spalletti. Dopo un forte pressing del norvegese, Victor avrebbe reagito molto male, tanto da esser cacciato dall’allenamento dal tecnico toscano. Inutile il gesto di Anguissa che avrebbe provato a calmare Osimhen. Episodio che dimostra la forte intensità degli allenamenti e anche un po’ di nervosismo per il nigeriano. L’ultimo episodio plateale di un allenamento in casa Napoli risale ai tempi di Manolas. Anche in quel caso Spalletti decise di mandare il greco sotto la doccia per la troppa foga.