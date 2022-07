Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, pare che il Napoli sia pronto a un doppio colpo di mercato.

Si tratta della combo Simeone-Barak. Prevista un’operazione da 25mln di euro: 15 per l’attaccante e 10 per il centrocampista. Il giocatore della Repubblica Ceca andrebbe a sostituire Zielinski, il quale piace molto al West Ham e potrebbe andar via.