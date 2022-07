Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni in chiave mercato ai microfoni di Radio Goal:

“Al Napoli hanno un’idea, poi non so se sia anche di Spalletti: anziché avere un grandissimo difensore come Koulibaly, se poi ne prendi quattro tutti di livelli, come adesso con Juan Jesus, Rrahmani, Kim e Ostigard, compensi l’addio di Koulibaly”.