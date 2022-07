Ai microfoni di “1 Football Club”, Massimo Palanca, ex Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni pesanti:

“Il reparto offensivo sentirà la mancanza di Mertens ed Insigne, perché sostituirli sarà molto difficile. Per la fase difensiva, va bene così: Koulibaly non mi piaceva, nonostante riconosco sia stato un grande calciatore. Per migliorare c’è bisogno di sistemare la fase difensiva”.