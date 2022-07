Il Roma – Oggi al via il ritiro a Castel di Sangro. Spalletti in cerca di certezze

L’edizione odierna de il Roma ha fatto il punto sul ritiro di Castel di Sangro che inizierà oggi. Secondo il quotidiano dopo tre giorni di riposo, il Napoli da stamane ricomincia a lavorare a Castel di Sangro. Per il momento non ci saranno volti nuovi in Abruzzo. Con Spalletti ci saranno gli stessi di Dimaro-Folgarida. Quindi tutti uniti per raggiungere gli obiettivi prefissati. Il primo è la zona Champions. Poi fare bella figura proprio in questa competizione dopo due anni di digiuno. Approdare agli ottavi di finale sarebbe un successone non da poco per un gruppo che partirà dalla terza fascia. In questi giorni abruzzesi, Spalletti potrà, ripartire da quanto di buono è stato fatto in Trentino. Kvaratskhelia è stato il mattatore delle giornate a Carciato. Il georgiano ha fatto vedere degli ottimi numeri che fanno ben sperare per il futuro. Il ragazzo vuole esplodere e risplendere di luce propria sperando che non si facciano paragoni con il vecchio capitano. Anche Giovanni Di Lorenzo è una sicurezza. Senza Koulibaly, toccherà a lui diventare il leader del reparto arretrato provando a dare i giusti consigli a Rrahmani, Kim, Juan Jesus e Ostigard. Osimhen sarà sicuramente il protagonista offensivo. Senza di lui non si va da nessuna parte. Si spera che possa avere tanta continuità rispetto agli ultimi due anni e che possa segnare tanto. Proprio per questo motivo sta arrivando Simeone. Spalletti potrebbe cambiare modulo per far coesistere l’ argentino con il nigeriano. A centrocampo, poi, ci sono Anguissa e Lobotka che non si toccano. Uno tra Zielinski, Fabian ed Elmas dovrà essere il terzo uomo del reparto. Spalletti ha bisogno di tutti allo stesso livello perché senza campioni vale la forza del gruppo.