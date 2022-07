Ignoffo: “Il Napoli ha sempre apprezzato i difensori come Kim. Su De Laurentiis…”

Giovanni Ignoffo, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “La società cerca difensori cattivi e Kim è uno di quelli; in più ha grande struttura fisica, fondamentale quando si gioca ad alti livelli. Per ora la coppia più collaudata è Rrahmani-Juan Jesus, ma giocherà chi sarà più pronto. Scudetto? Al Napoli manca solo quello, e non credo che oggi ci sia qualcuno in grado di sostituire De Laurentiis, che innegabilmente ha portato entusiasmo e stabilità economica”.