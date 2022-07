Del Genio: “Al Napoli serve il gioco come con Sarri. Di Lorenzo e Mario Rui hanno più personalità di Koulibaly”

Il noto giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli Paolo Del Genio ha parlato durante Radio Goal di ciò che manca al Napoli.

Di seguito le sue parole: “Quando Sarri praticamente vinse lo Scudetto, il leader della squadra fu il gioco. Pertanto Spalletti dovrà essere bravo a trovare nel gioco il punto di forza. E’ sufficiente pensare che solo quell’anno lì, 2017-2018, furono fatti 91 punti, poi con gli stessi calciatori non è stato più raggiunto questo traguardo”.

“Per fare un esempio, due calciatori come Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo, per me hanno più personalità di Kalidou Koulibaly. Perché se da un lato è evidente che il difensore senegalese ha il talento, che lo fa andare in fiducia, dall’altro è del pari vero che gli altri due si sono imposti con la forza del lavoro e dell’aspetto mentale. Gattuso è un grande esempio da questo punto di vista”.