La giornalista napoletana Jolanda De Rienzo ha fatto il punto della situazione sulle trattative di mercato in casa Napoli.

Ecco quanto ha scritto sul suo profilo Twitter: ““Kim Min Jae ha firmato con il Napoli (non avevano detto tutti che sarebbe andato al Rennes?!?). Petagna al Monza sblocca l’arrivo di Simeone. Solbakken a gennaio (ad ora non ci sono posti disponibili in lista). Per Osimhen nessuna offerta”.