Da Verona – Accordo col Napoli per Barak, l’affare si fa ad una condizione

Simeone potrebbe arrivare in duo con Barak da Verona. Rappresenterebbe dunque un duplice affare quello che si sta intavolando con gli scaligeri, almeno secondo quanto scrive questa mattina il quotidiano veronese L’Arena. Il Napoli avrebbe trovato l’accordo con Barak sulla base di 14 milioni di euro più bonus e contratto triennale per il giocatore.

Per l’affondo decisivo mancherebbe solo la cessione di Fabian Ruiz, per il quale ADL continua a chiedere almeno 30 milioni, cifre che al momento nessuno sembrerebbe disposto ad offrire. Gli agenti di Barak sono infatti al lavoro per trovare anche un’altra soluzione per portar via il proprio assistito da Verona.