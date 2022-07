Bargiggia: “Kim in una località segreta, il Napoli spera di chiudere entro questa notte”

Il giornalista esperto di mercato Paolo Bargiggia ha svelato importanti retroscena sulla trattativa tra Kim Min Jae e il Napoli.

Ecco quanto ha scritto il giornalista su Twitter: “Il Napoli conta e spera di chiudere per Kim entro questa notte. Giocatore tenuto in una località “segreta” all’estero e pronto a fare le visite in loco in caso di definizione. Se si chiude, suo arrivo previsto a Castel di Sangro non prima di lunedì. Il Napoli ha in mano anche l’ok di Giovanni Simeone, che potrà provare a prendere non appena partirà Andrea Petagna, ma solo in prestito oneroso con diritto. Il Verona vorrebbe la cessione definitiva ma il club di Aurelio De Laurentiis è forte con il gradimento dell’attaccante”.