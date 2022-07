TuttoSport – Kim al Napoli per far dimenticare Koulibaly

Secondo quanto riportato da TuttoSport, Kim Min Jae incontrerà Spalletti a Castel di Sangro e cominceranno anche a dialogare: già, ma in quale lingua? È molto probabile che il coach non abbia i rudimenti del coreano e di certo Kim fa fatica ad esprimersi in inglese, anche se a Istanbul aveva cominciato a prendere lezioni. Nei primi tempi si farà aiutare da un interprete, pur se il Napoli spera che riesca a esprimersi in italiano nel giro di pochi mesi. Il gigante di Tongyeong è alto 1,90 per 86 chilogrammi, a lui sarà affidata la pesante eredità di Koulibaly nel ruolo di centrale sinistro, nonostante giochi prevalentemente con il destro. Proprio come Kalidou.

Il 26enne Kim è molto dotato, però dovrà correggere due difetti dai quali non si è affrancato perché finora non ha mai giocato in uno dei 5 top campionati del continente. Tatticamente bisogna insegnargli quasi tutto, perché si fa trovare spesso fuori posizione ed è costretto a inseguire l’ avversario che gode di ampia libertà, soprattutto quando Kim gioca nella difesa a 3.