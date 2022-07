Tutto fatto per l’erede di Koulibaly, ecco chi è Kim Min Jae

L’addio di Koulibaly è stato sicuramente un duro colpo per i tifosi del Napoli, vista la sua importanza in campo e nello spogliatoio. La società partenopea per sostituirlo ha puntato tutto su Kim Min Jae, conosciamolo meglio. Kim è un difensore coreano di 25 anni, alto 1,90 e con un peso di 86 kg. Partito dai settori giovanili del Suwon THS, viene comprato nel 2016 dalla squadra coreana Gyeongju, dove esordisce nel campionato del suo paese. Nel 2021 dopo una parentesi di due anni nel campionato cinese con il Beijing, arriva in Europa, esattamente nel campionato turco con la casacca del Fenerbahce.

Con i gialloblu colleziona ottime presenze condite da un gol, ma le sue vere caratteristiche sono la forza e soprattutto la velocità, inoltre è dotato anche di una grande sicurezza palla al piede. Il Rennes è stata una sua grande pretendente, ma il giocatore ha scelto Napoli, squadra sicuramente di alto livello