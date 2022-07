Tacopina dopo l’incontro con ADL: ”Non abbiamo parlato di cessione del club, vi racconto una cosa…”

Nell’intervista rilasciata alla ‘Gazzetta dello Sport‘ il presidente della SPAL Joe Tacopina ha parlato dell’incontro con Aurelio De Laurentiis spiegando che non era un incontro di mercato, ecco cosa ha detto: “Ci siamo conosciuti anni fa a Londra e siamo in ritiro vicini, abbiamo parlato della nostra visione e delle nostre passioni. Napoli agli statunitensi? No no, abbiamo parlato di altri business, non di calcio – conclude Tacopina – e abbiamo giocato a calciobalilla. L’ho battuto 5-4, lo scriva”