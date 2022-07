Napoli, dopo Ospina si ricerca un portiere, ecco i possibili nomi

Dopo l’addio di Ospina il Napoli cerca un portiere da affiancare a Meret. I nomi sono tanti, ma ecco su chi punta veramente la società partenopea. Keylor Navas è sicuramente il sogno di tutti i tifosi azzurri, e sopratutto sarebbe un profilo simile a quello dell’ex portiere Colombiano, avendo molta esperienza e tanti trofei. Il problema però sta nell’ingaggio, attualmente il portiere in forza al Psg guadagna 12 milioni di euro.

Il secondo nome è quello di Salvatore Sirigu, che ha espressamente richiesto di non voler giocare in serie b con il Genoa. Quello del portiere italiano è sicuramente il profilo che piace al napoli, un ingaggio basso e potrebbe portare sicuramente molta esperienza. Il terzo nome invece viene da londra, precisamente sponda Chelsea. Il nome in questione è Kepa, portiere spagnolo di 27 anni che non vuole fare il secondo a Mendy. Anche qui il problema è l’ingaggio, dove però il Napoli potrebbe convincere lo spagnolo a riscattarsi dopo le brutte stagioni con i Blues.