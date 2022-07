Come sappiamo Dries Mertens non è più un giocatore del Napoli dal 30 giugno 2022, l’attaccante belga però non ha ancora trovato un’altra squadra dato che aveva aspettato un’offerta del Napoli per molto tempo.

In questi giorni è stato accostato alla Lazio, mister Sarri lo vuole fortemente e già l ha fatto sapere al calciatore e alla dirigenza.

Il problema rimane il presidente, Lotito non sembra essere molto convinto sia per la questione economica che per quella anagrafica.