Lavezzi: “Sono legato a tutte le squadre, ma Napoli ha un plus”

Ezequiel Lavezzi ha lasciato un’intervista ai microfoni di Fanpage.it, dove parla di Napoli e del rapporto con i suoi compagni: “

Scorrendo il tuo Instagram, quando ci sono immagini di calcio c’è quasi sempre il Napoli. È lì che si è visto il miglior Lavezzi?

“Sono legato a tutte le squadre in cui sono stato, ma Napoli ha un plus”.

Sei rimasto in contatto con i tuoi vecchi compagni?

“Sì, parlo ancora con tanti giocatori. Paolo Cannavaro, Gokhan Inler, Camilo Zuniga. Ma ne dimentico altri di sicuro”.

I tre tenori esistono ancora?

“I momenti con Marek e Edi rappresentano gran parte della gioia della mia carriera. Anche con loro ci sentiamo ancora, per sapere come vanno le cose, o per farci i complimenti in caso di vittorie. C’è un bel rapporto, sì”.