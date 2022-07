Kim- Napoli: ecco cosa manca e quando è prevista la chiusura

Il Napoli sembra aver finalmente chiuso per il sostituto di Kalidou Koulibaly, la dirigenza è in queste ore al lavoro per definire l’affare ed assicurarsi le prestazioni del difensore sudcoreano Kim Min-jae per le prossime stagioni.

L’accordo con il Fenerbahce è stato trovato: il Napoli verserà i 20 milioni della clausola rescissoria nelle casse del club turco.

Manca, dunque, solo limare i dettagli del contratto, ci sono due opzioni: da un lato un contratto triennale, la soluzione preferita dal giocatore, dall’altro un contratto quinquennale, la soluzione preferita dal Napoli.

Inoltre, probabilmente verrà aggiunta nel contratto una clausola di circa 40 milioni che entrerà in vigore a partire dal secondo anno.

Affare dunque in chiusura, tra il weekend e l’inizio della settimana prossima previste firma e visite mediche.