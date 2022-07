Il Roma – Di Lorenzo sarà il leader di un Napoli senza campioni

Secondo quanto riportato da Il Roma, è difficile trovare calciatori che riescano a fare dei passi da giganti in così poco tempo. Giovanni Di Lorenzo c’è riuscito. È salito sul treno giusto al momento giusto tenendo sempre il profilo basso. Ha avuto un rendimento unico, ha giocato più partite di tutti ma è rimasto sempre nell’ombra. E quando lo spogliatoio partenopeo lo ha eletto capitano non si è tirato indietro. È stato molto contento ma non si è esaltato. Di Lorenzo sa che l’ impegno di portare i gradi non sarà facile. Inoltre, con l’addio dei top come Ospina, Insigne, Mertens e Koulibaly ci sarà un grande vuoto dentro e fuori dal campo.

Giovanni sarà il leader di un Napoli senza campioni. Ma le sfide impossibili sono belle anche per questo. Gio, poi, è abituato a lottare. La sua carriera, come detto, non è stata facile. Nessuno gli ha regalato nulla. Eppure è arrivato a certi livelli perché è molto bravo. Sulla corsia destra in questo momento non ha eguali, almeno in Italia. Ma anche a livello internazionale va per la maggiore. Infatti, in questa calda estate qualche richiesta è arrivata. Ma non l’ ha neanche valutata.