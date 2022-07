Il Mattino – Con Simeone il Napoli può giocare anche con due punte

Secondo quanto riportato da Il Mattino, Simeone, ad un passo dal Napoli, sarà l’alternativa di Osimhen ma i due potrebbero anche formare una coppia d’attacco.

L’ argentino e Osimhen potrebbero infatti essere alternativi al 4-3-3 di Spalletti che si sta consolidando, così come potrebbero anche coesistere perfettamente in un ipotetico attacco a due punte. Hanno caratteristiche simili (velocità e spunto), ma Simeone è più uomo d’area di rigore, mentre Osimhen preferisce agire a tutto campo. Insomma, il rebus sulla scelta toccherà poi a Spalletti che in ogni caso sarebbe ben lieto di avere questo tipo di problematica.