Il Mattino – Berntsen: “Ostigard è un vichingo, servirà al Napoli”

Secondo quanto riportato da Il Mattino, Bjarne Berntsen, il tecnico che ha fatto debuttare Leo Ostigard in prima divisione è stato intervistato. Parlando del neoacquisto del Napoli, il tecnico ne risalta il carattere guerriero, l’abilità nel gioco aereo e soprattutto la capacità di farsi amare dai tifosi della propria squadra

Ecco parte dell’intervista: Cosa la impressionò maggiormente del neo difensore del Napoli? “Leo non è nè il centrale più veloce nè il più alto, ma ha una spiccatissima determinazione. Il suo gioco aereo è eccellente, e si vede in tutti i duelli che vince ed è un difensore solidissimo in area di rigore. Credo che Ostigard possa giocare fin da subito da titolare al Napoli, vista soprattutto la linea di quattro schierata da

Spalletti, ideale per lui”.

Visto il suo carattere combattivo, possiamo definirlo a tutti gli effetti un vichingo? “Assolutamente. Ma in primis credo sia un giocatore che dà tutto per la maglia, e sono sicuro che i tifosi del Napoli lo adoreranno per l’ impegno”.