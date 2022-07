Giovanni Simeone, al centro di una trattativa con il Napoli, non è stato convocato dall’Hellas Verona per l’amichevole contro l’Hoffenheim. Gabriele Cioffi, tecnico degli scaligeri, non ha portato con sé l’attaccante argentino, autore di 17 gol nella scorsa stagione proprio con la maglietta gialloblù. Presente invece Antonin Barak, l’altro calciatore accostato ai partenopei.