Dietrofront Maksimovic – L’ex Napoli non va al Lecce, ecco dove giocherà!

Dopo solo una stagione, Nikola Maksimovic lascia il Genoa. Il difensore, il quale ha trascorso 5 stagioni con la maglia del Napoli, è in cerca di nuove esperienze. L’annata in maglia rossoblù non è stata tra le migliori giocate dal serbo. Ha collezionato solo 14 presenze ed è stato messo in secondo piano dalle prestazioni di Leo Ostigard, nuovo acquisto del club partenopeo.

Il classe ’91 lascerà la Serie A. TMW, infatti, riporta che tornerà alla Stella Rossa di Belgrado, squadra in cui ha militato dal 2011 al 2013 prima di trasferirsi al Torino. Nei giorni scorsi si era tanto parlato di un possibile approdo a Lecce. La fumata bianca sembrava vicina ma ora il giocatore ha cambiato idea. La sua decisione definitiva è quella di tornare in patria per motivi familiari. Dejan Stankovic, l’allenatore della squadra detentrice del campionato nazionale, è pronto ad accogliere il suo nuovo difensore. All’età di 30 anni, Maksimovic ha ancora voglia di dimostrare le sue grandi capacità che negli ultimi anni sono state messe in ombra.