Kim Min-jae è vicinissimo al Napoli. Il difensore di proprietà del Fenerbahce sarà il sostituto di Kalidou Koulibaly. La giornata di oggi può essere decisiva per definire il suo arrivo all’ombra del Vesuvio. Restano da chiarire alcuni dettagli burocratici che, se risolti oggi, permetterebbero al calciatore di giungere in Italia già domani per così svolgere le visite mediche. A riportare è Gianluca Di Marzio.