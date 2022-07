CdS – Napoli, lunedì si parte con la campagna abbonamenti

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, lunedì 25 luglio, salvo sorprese, sarà il giorno del lancio della campagna abbonamenti per la prossima stagione azzurra. Dopo due anni di stop a causa della pandemia, i tifosi del Napoli potranno tornare a sottoscrivere la tessera per il Maradona. Domenica sul proprio sito ufficiale il club azzurro svelerà tutti i dettagli del lancio con prezzi per ogni settore e le novità previste.

C’ era grande attesa in città, l’ ultima campagna abbonamenti è datata 2019: allora il Napoli adottò prezzi decisamente bassi con curve, ad

esempio, fissate a 269 euro e distinti a 499. Si sfiorarono i 15mila abbonamenti. Con gli stadi che furono a metà stagione chiusi a causa del Covid i tifosi penalizzati furono rimborsati attraverso dei voucher.