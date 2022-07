Secondo quanto riportato da Cronache di Napoli, a breve ci sarà un incontro tra l’entourage di Alessio Zerbin e il presidente Aurelio De Laurentiis per definire il futuro dell’attaccante rientrato in prestito dal Frosinone. Pare che il patron voglia occuparsi in prima persona della situazione legata a uno dei talenti più puri di proprietà del Napoli. Zerbin spinge per restare in azzurro. La decisione non è stata ancora presa, perché gli spazi potrebbero essere ridotti.