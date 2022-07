CdN – Napoli, spunta anche il nome di Neto per affiancare Meret

Secondo quanto riportato da Cronache di Napoli, nelle ultime ore, c’è un nuovo nome che sta stuzzicando la fantasia di Spalletti e dei dirigenti del Napoli. E’ quello di Neto, portiere messo in lista di sbarco dal Barcellona. I blaugrana l’hanno già proposto agli azzurri, dicendo di essere pronti a dirottarlo in prestito con la possibilità di contribuire al pagamento dello stipendio di 3,5 milioni di euro. Neto ha il contratto in scadenza tra un anno, ma non rientra più nei piani dei catalani. Il Napoli lo segue da anni e pare che tra il brasiliano e il preparatore dei portieri dello staff di Spalletti, Alejandro Rosalen Lopez, ci sia un rapporto di amicizia che dura dalla loro collaborazione a Firenze.

Sono attesi sviluppi nei prossimi giorni. Nel frattempo c’è da sottolineare che il Napoli è anche sulle tracce di Ivica Ivusic, estremo difensore dell’ Osijek e della Nazionale croata. Spalletti, però, preferirebbe un portiere di maggiore esperienza. Come Neto, che pare abbia rifiutato il trasferimento al Celta Vigo proprio per capire quante chance ci siano per trasferirsi in azzurro.