CDM: Osimhen vicino al Bayern Monaco

Il clima a Napoli non è sicuramente positivo, con i tifosi in rivolta per la cessione di Koulibaly e gli addii di Insigne e Mertens, ma le cose potrebbero andare ancora peggio. Robert Lewandowski è un nuovo giocatore del Barcellona, ed ora il Bayern Monaco cerca una nuova punta.

Secondo il Corriere del Mezzogiorno I bavaresi avrebbero messo gli occhi su Victor Osimhen, ma De Laurentiis non avrebbe intenzione di cederlo. Il numero uno del Napoli chiede una cifra vicina ai 100 milioni di euro, cifra sicuramente molto alta anche per una squadra come il Bayern Monaco. Per ora Osimhen è un punto fisso per Luciano Spalletti, e il tecnico toscano ha espressamente richiesto la permanenza del nigeriano.