CdM- Il Napoli ha già trovato le alternative in caso di assalto del Bayern per Osimhen!

Non è certo segreto l’interessamento del Bayern Monaco per Victor Osimhen, anche se non sono ancora arrivate offerte concrete alla dirigenza partenopea. Il Napoli cederà l’attaccante nigeriano solo a cifre irrinunciabili e nel frattempo ha già trovato le possibili alternative per non trovarsi impreparato.

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive: “Il Napoli è orientato a tenerlo salvo proposte indecenti, nei mesi scorsi aveva individuato anche delle possibili alternative: Armando Broja del Chelsea, attaccante albanese classe 2001 nella scorsa stagione in prestito al Southampton o Scamacca del Sassuolo, che tratta con il Paris Saint Germain e il West Ham (che lavora anche su Broja) ma gli affari non sono andati ancora in porto”.

Inoltre, pochi giorni fa, durante la trasmissione ‘SportMediaset’ era stato addirittura ipotizzato che, con i soldi della cessione di Osimhen, De Laurentiis avrebbe fatto un tentativo per portare Cristiano Ronaldo al Napoli.