Calciomercato Napoli, pronta un’offerta per Barak

Il Napoli fa spesa a Verona, dopo l’acquisto quasi ufficiale di Simeone, Giuntoli prepara un’offerta per Antonin Barak. Reduce da una grandissima stagione condita da 11 gol e 4 assist, il calciatore Ceco vorrebbe una squadra più importante. Il Napoli ha ricevuto un offerta importante per Zielinski dal West Ham, e vista anche l’ultima stagione starebbe pensando seriamente di venderlo. Quella di Barak sarebbe quindi un’occasione da non perdere, col Napoli che sarebbe pronta a spendere 15 milioni per il fantasista del Hellas Verona.

La squadra gialloblu farà di tutto per trattenere uno dei suoi giocatori più importanti, ma non vorrebbe trattenerlo contro la sua volontà.