Bellucci: “Non cederei Osimhen nemmeno per 100 milioni. Per vincere hai bisogno di gente forte”

Claudio Bellucci, ex calciatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio.

“Simeone può sostituire Osimhen? Il nigeriano è uno dei calciatori più forti che abbiamo in Italia, spesso ha tolto le castagne dal fuoco al Napoli trasformando palle lunghe in occasioni da gol. Simeone è un calciatore che fa più manovra, partecipa di più all’azione e sa giocare spalle alla porta. Più che un sostituto del nigeriano, credo che sia un calciatore a quel livello lì, dunque un’ottima alternativa. Cederei Osimhen per cento milioni? Assolutamente no, bisogna trattenerlo, perché il Napoli ha già perso Koulibaly e senza il 9 diventerebbe una squadra al di fuori della zona Champions. Se vuoi vincere hai bisogno di calciatori forti, non sempre le scommesse ti vengono bene. Le squadre valgono quanto i loro calciatori, e sei dai via i migliori ti indebolisci”.