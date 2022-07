Tuttomercatoweb – Petagna al Monza in prestito con obbligo di riscatto ad una condizione

Andrea Petagna è vicinissimo ad indossare la maglia biancorossa del Monza.

Come riportato dal sito di Tuttomercatoweb, infatti, il club neopromosso in Seria A ha oramai definito l’accordo con la punta quasi ex Napoli: l’attaccante, infatti, potrà rimanere nel Monza anche per le prossime stagioni a causa di una formula di prestito con obbligo di riscatto; tutto ciò, però, scatterà solo in caso di salvezza e dunque di permanenza in Serie A. Cosa non propriamente facile per il club di Berlusconi e Galliani, che si sta preparando a fronteggiare il campionato con un ottimo mercato.