Spalletti innamorato di un aspetto caratteriale del Cholito

Il Cholito Simeone è sempre più vicino a vestire la maglia azzurra. Come riportato nelle ultime ore, il calciatore sta aspettando soltanto il via libera dal Verona per effettuare le visite mediche con il Napoli. Il Cholito, dunque, sembra essere il candidato numero uno per il ruolo di vice Osimhen… ma non solo.

Spalletti entusiasta, innamorato di un aspetto caratteriale

Il Cholito secondo Spalletti è l’uomo giusto per ricoprire il ruolo di bomber di scorta. Le tante partite a disposizione, fra campionato, Champions e coppa nazionale, stuzzicano molto Simeone che è pronto a mettersi in gioco. Il tecnico toscano, infatti, apprezza proprio questo aspetto dell’attaccante argentino. Il 99 del Verona, che ha preso tutto da suo padre, caratterialmente non sembra avere problemi di motivazioni. E’ pronto a sfruttare ogni minuto gli verrà concesso dal mister e a metterlo in difficoltà. Simeone sicuramente proverà a sconvolgere i piani di 4-3-3 di Spalletti per creare un attacco a 2 con il nigerino.

I precedenti con il Napoli

I tifosi azzurri sicuramente non avranno avuto bei ricordi nel momento in cui è apparso il suo nome come nuovo attaccante del Napoli. Simeone, infatti, conta ben 4 gol all’attivo contro i partenopei. E neanche gol normali… una tripletta con la Fiorentina nel 2018 spense i sogni azzurri di scudetto. Nel novembre scorso, inoltre, ha segnato il suo primo gol al Maradona con il Verona, costrinse all’1-1 la squadra di Spalletti. I tifosi sperano che il Cholito possa farsi perdonare, con gol decisivi ed un nuovo trofeo da portare ai piedi del Vesuvio in questa stagione.

Fonte: Gazzetta dello Sport