Schira: “Fabian? In caso di offerta importante, potrebbe partire. Ounas verrà ceduto a titolo definitivo”

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, è intervenuto nel corso della trasmissione 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio.

“Possibile doppio colpo Kim-Solbakken per il Napoli? Per quanto riguarda il norvegese, il Napoli ha operato il sorpasso sulla Roma ed ha raggiunto l’accordo con il calciatore. Sarà un’operazione a parametro zero, la quale sarà effettuata a gennaio. Situazione Fabian? È un quadro da decifrare attentamente. Anche perché non conviene al Napoli che il calciatore resti in scadenza. È una situazione spinosa: se dovesse arrivare un’offerta importante, la società potrebbe anche considerare l’idea di cedere lo spagnolo. Capitolo Deulofeu? Nelle trattative ci sono sempre passi in avanti ed altri indietro. Il club aveva trovato l’accordo con il giocatore, ma non con l’Udinese. I friulani hanno messo in conto di vendere lo spagnolo, tra le squadre che si giocheranno le proprie carte per acquistarlo è presente anche il Napoli. La società bianconera chiede 20 milioni di euro, i partenopei restano sullo sfondo interessati”.

“Simeone in e Petagna out, ed uno tra Kepa e Navas per la porta: operazioni possibili? Navas non è avvicinabile al Napoli per le cifra elevata del suo ingaggio, a meno che il Psg non paghi la metà dello stipendio. Simeone, invece, è molto vicino agli azzurri, i quali hanno trovato l’intesa con l’argentino ma non con il Verona. Attraverso il ricavato della cessione di Petagna al Monza, sarà ingaggiato il Cholito entro una quindicina di giorni. Futuro Ounas? Non andrà in prestito, ma sarà ceduto a titolo definitivo perché non rientra nei piani del Napoli ed ha il contratto in scadenza. Sono arrivate alcune proposte, bisogna attendere gli sviluppi del mercato, ma il destino del calciatore è segnato: saluterà sicuramente la società azzurra per giocare in un’ambiente differente e provare a diventare protagonista”.

“È possibile l’arrivo di un vice Kvaratskhelia? Il mercato non finisce domani, non escludo l’arrivo di un vice Kvaratskhelia, ma dovranno esserci delle uscite. Attualmente la priorità del Napoli è trovare un sostituto di Koulibaly. Nel ruolo di Khvicha, il club ha comunque delle alternative valide, ma potrebbe sfruttare anche delle opportunità di mercato che si potrebbero presentare. Considerazioni sulla smentita della notizia della possibile cessione del Napoli? Ad oggi non risulta che siano arrivate delle offerte concrete. Le valutazioni devono essere fatte naturalmente in base alle proposte che arriveranno. Bisogna ragionare sul concreto. Capisco che mediaticamente non sia il momento più florido per l’ambiente azzurro, ma ad oggi non sono state effettuate delle offerte. Attualmente sono solo delle voci”.