Schira a 1 Station Radio: “Navas pista complicata causa ingaggio alto”

Nicolò Schira ha parlato a 1 Station Radio di Keylor Navas.

L’esperto di calciomercato ha freddato l’entusiasmo dei tifosi azzurri, che avrebbero visto di buon grado il portiere ex Psg al Napoli per affiancare Alex Meret: “La trattativa per Navas è molto complicata a causa dell’ingaggio alto del calciatore, le cose potrebbero cambiare solo se il PSG ne decidesse di pagare almeno la metà”. Continuano i sondaggi per arrivare al secondo portiere, che attualmente rimane un rebus dopo l’addio di Ospina e il passaggio di Contini alla Sampdoria previsto per le prossime ore.