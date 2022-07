Repubblica – Il Napoli chiede informazioni per Provedel come vice Meret

Al Napoli interesserebbe anche Ivan Provedel come alter ego di Meret.

La notizia è di stamane, riportata dall’edizione odierna de La Repubblica: sul calciatore c’è da diverso tempo la Lazio di Sarri, che lo prenderebbe volentieri come secondo al posto dell’oramai partente Pepe Reina. Nelle ultime ore proprio il Napoli, su richiesta specifica del suo tecnico Luciano Spalletti, si sarebbe fiondato tramite un sondaggio esplorativo sul portiere del club ligure. Provedel ha ben figurato con lo Spezia nelle due annate consecutive in Serie A e non a caso ha attirato l’attenzione di due big sul mercato.