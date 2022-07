Pistocchi a RPN: “Per il bene di Meret sarebbe meglio Sirigu al suo fianco”

Maurizio Pistocchi, opinionista di calcio, ha parlato di Alex Meret.

A Radio Punto Nuovo, infatti, quest’ultimo si è focalizzato sul dualismo in porta: “Per il Napoli è stato un vero problema perdere un portiere bravi con i piedi come Ospina. Ad oggi, difatti, bisognerà capire quale sarà il rendimento di Meret che rimane un punto interrogativo. Per il suo futuro mi auguro che a Napoli arrivi un profilo alla Sirigu e non un giovane che può essere al suo stesso livello come Kepa del Chelsea”. La società non ha ancora deciso su quale profilo virare per la retroguardia, i contatti proseguono con diversi portieri.