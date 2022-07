Ola Solbakken è sempre più vicino a diventare un calciatore azzurro. Il norvegese era stato molto vicino alla Roma, che con lui aveva già un accordo, ma alla fine non si è fatto più nulla. Per questo il Napoli ha deciso di inserirsi nella trattativa e di portare a casa l’esterno del Bodo. Il contratto del giocatore scadrà tra 6 mesi, e per questo arriverà in Campania a parametro 0. Il contratto che firmerà lo scandinavo è di 4 anni e mezzo e l’ingaggio dovrebbe essere di 1 milione di euro.