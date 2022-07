News – Ricorso di De Laurentiis per multipropietà

Come riportato da Onefootball, la legge sulle multiproprietà non ha fatto piacere alla famiglia De Laurentiis: la scelta del Consiglio Federale di mettere fine ai casi come quello della Salernitana ha creato un problema per Aurelio e Luigi De Laurentiis. Entro la stagione 2024/2025, la famiglia De Laurentiis, proprietaria sia del Napoli sia del Bari, dovrà obbligatoriamente vendere una delle due società. Il patron azzurro però non ci sta e ha effettuato più ricorsi, ma finora sono stati tutti respinti. Oggi, De Laurentiis si è rivolto anche al Collegio di Garanzia dello Sport (CONI) per sperare nella modifica della norma varata dalla FIGC.