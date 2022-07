Napoli, Ounas piace a Torino e Bologna ma lui aspetta la chiamata dalla Francia

Adam Ounas è uno dei nomi in uscita in questa sessione di mercato. Il franco-algerino interessa a molti club, soprattutto in serie A. Si era parlato nelle scorse settimane di un forte interessamento del Monza e della Salernitana, ma le uniche due compagini che si sono mosse concretamente per il giocatore sono Bologna e Torino. Tuttavia, l’esterno aspetta prima una chiamata dalla Francia, in particolare da Marsiglia e Nizza così da giocare le coppe europee. La cancellazione di tutti i post fa presagire che quasi sicuramente il giocatore non farà parte dell’organico del Napoli la prossima stagione.