Lotito: “Non ho mai contattato Mertens e non gli ho fatto nessuna offerta”.

Il futuro di Dries Mertens è ancora sconosciuto, e non sembra molto vicino un accordo con qualche squadra. Il belga attualmente svincolato è un pupillo di Maurizio Sarri, che vorrebbe portarlo alla Lazio e farlo giocare in alcune situazioni al fianco di Ciro Immobile. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito ha però idee diverse, sembra infatti non voler prendere un giocatore di 35 anni, infatti ai microfoni di Radio Sei ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Non ho mai avuto contatti con Mertens e non ho nemmeno mai pensato o fatto un’offerta al calciatore belga, non ne abbiamo bisogno nella nostra rosa” .