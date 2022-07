Il Mattino – Ormai ai dettagli la trattativa per il rinnovo di Meret. Ecco chi potrebbe essere il suo vice

Alex Meret sarà il portiere titolare del Napoli di mister Spalletti nella prossima stagione. Il portiere ex Udinese e la società azzurra sono pronti a continuare insieme, e la trattativa per il suo rinnovo fino al 2027 è ormai ai dettagli. Con la partenza di David Ospina il club partenopeo cerca un vice per Alex, e il Mattino parla di chi potrebbe arrivare. Secondo il quotidiano il preferito del mister azzurro rimane Salvatore Sirigu, ma salgono molto anche le quotazioni di Neto, che potrebbe arrivare dal Barcellona.