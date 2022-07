GdS – Simeone vuole il Napoli. La trattativa si potrebbe sbloccare a breve

Il Napoli è pronto a cedere Andrea Petagna. L’attaccante dovrebbe dire addio nei prossimi giorni, per poi accasarsi al Monza di mister Stroppa. Gli azzurri perderanno quindi la punta di riserva, e dovranno acquistarla per far rifiatare Osimhen nel corso della stagione. Il club partenopeo è pronto ad acquistare dal Verona Giovanni Simeone, che come riportato dalla Gazzetta dello Sport ha già accettato di trasferirsi in maglia azzurra. Nei prossimi giorni dovrebbe esserci l’affondo decisivo, e l’accordo si potrebbe trovare sui 15 milioni, con un prestito oneroso e un obbligo di riscatto nella prossima stagione, così come Petagna al Monza.