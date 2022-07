GdS – Il contratto di 100 pagine e le firme allungano i tempi per l’annuncio di Kim.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, il difensore coreano Kim Min Jae alla fine sarà azzurro, ma il contratto è molto lungo e le pagine da firmare sono tante. Proprio per questo la trattativa ancora non è concluso del tutto, ma alla fine il sudcoreano ex Fenerbaçhe sarà azzurro. Al momento gli azzurri hanno un unico problema: quello della durata del contratto, che potrebbe essere triennale oppure quinquennale, e questo è un dettaglio che gli azzurri vogliono chiarire prima delle firme.