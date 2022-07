Dalla Spagna – Il Napoli sta trattando per riportare in Italia Neto.

Il Napoli sta cercando un secondo portiere per la prossima stagione, anche perché al momento non c’è un effettivo secondo alle spalle del solo Alex Meret. I nomi circolati nelle ultime settimane sono vari, e tra questi ci sarebbe anche Norberto Neto, ex portiere di Fiorentina e Juventus, attualmente al Barcellona. Come riportato da Matteo Moretto di Relevo, tra gli azzurri e l’agente del portiere brasiliano ci sarebbero stati già dei primi contatti, in cui l’estremo difensore ha dato la sua disponibilità per far ritorno in Italia. Il club blaugrana sarebbe ben contento di liberarsi del suo ingaggio e lo lascerebbe per una cifra molto bassa.